Plus zapowiada 5G w paśmie C. Pobieranie 2 Gb/s w smartfonie za rogiem

Plus wreszcie wypowiedział się w kwestii planu rozwoju mobilnego internetu 5G w paśmie C. Operator zapowiada, że przygotowuje się do rozbudowy sieci i w najbliższych miesiącach planuje agregację pasma C z dotychczasowymi częstotliwościami (m.in. 2600 MHz, 2100 MHz). Agregacja ma sprawić, że klienci będą mogli liczyć na dostęp do internetu mobilnego o prędkości pobierania nawet 2 Gb/s.