Rozbijasz jajka i dostajesz darmowe gigabajty. Zajrzyj do aplikacji Orange

Po uruchomieniu aplikacji (w wersji 5.0) wyświetli nam się dedykowany baner, który przeniesie nas do minigry z opcją rozbicia jajka, które jest równoznaczne ze zdobyciem 5 GB internetu. Każdego dnia będziemy mogli rozbić wyłącznie jedno jajko, więc jeden dzień to jednorazowe 5 GB – nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego dnia, więc jeśli tego nie zrobimy, to bonusowe gigabajty przepadną.