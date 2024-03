Orange Flex znacząco zmienia swoją ofertę. Obecnie korzystam z planu 30 GB, który kosztuje 30 zł. Wystarcza mi aż nadto, ale trudno się temu dziwić, skoro poprzednio wystarczało mi 15 GB za 25 zł. To zasługa tego, że w ramach planu miałem nielimitowane social media, a to właśnie one zżerają mi najwięcej danych. Niestety nacieszę się swoim planem tylko do 22 kwietnia, bo od tego dnia z oferty znika pakiet 30 GB za 30 zł. Tym samym w ofercie Orange Flex zostaną tylko trzy plany: