Revolut ma nową usługę dla Polaków. Da ci kartę, ale nie płatniczą

W połowie lutego Revolut oficjalnie poinformował o wprowadzeniu do wybranych krajów na świecie usługi telekomunikacyjnej, a konkretnie możliwości zakupu wirtualnej karty eSIM, która zależnie od planu daje miesięcznie do wykorzystania do 3 GB danych. Biorąc pod uwagę obecne oferty operatorów nie jest to dużo, jednak usługa stworzona jest z myślą o dostępie do internetu podczas podróży międzynarodowych. A tu Revolut staje się już bardzo konkurencyjny.



Jednak na liście krajów, w których dostępny jest eSIM od Revolut brakowało Polski. Aż do teraz.