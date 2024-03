Rolnicy rzucili się i zniszczyli antenę. Znowu 5G? Data was zaskoczy

Co ciekawe w sieci natknąć można się na drugą wersję, w której wycięto informacje o tym, że do protestów doszło na Węgrzech. Jednak nawet w tej niezmanipulowanej wersji tekst wzbudza nieprzyjemne uczucie, bo dowodzi, że ludzkość popełnia te same błędy. Jak nie fale radiowe, to 5G. Jak nie radio, to fotowoltaika.