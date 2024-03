Bronią gotówki w... szczerym polu. Oto jak wpadamy w sidła teorii spiskowych

Być może ktoś nie zastanawiał się i nalepiał wlepki na wszystkich znakach po drodze. Być może faktycznie był bezmyślnym wandalem i wcale nie liczył na to, że spacerować będzie ktoś, kto wierzy w inne teorie spiskowe, zobaczy wlepkę i uzna, że rzeczywiście wszystko układa się w jedną logiczną całość: gotówka jest zagrożona, a ci, którzy jej bronią, musieli zejść już do takiego podziemia, że sygnały zostawiają na odludziu. Bardzo często zresztą tak to działa, zauważa van Prooijen: jeśli wierzy się w jeden spisek, to później łatwo uwierzyć w kolejne. Rzadko kiedy znaleźć można wyznawcę wyłącznie jednej teorii spiskowej. Zwykle bierze się cały pakiet. Składowe mogą się różnić, ale zawsze jest to komplet, a nie pojedyncza sztuka.