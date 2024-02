Super Bowl był ustawiony pod Taylor Swift? Teoria spisku czy spiskowa teoria dziejów?

Rozumiecie to? Fani byli zaniepokojeni tym, że gwiazda może nie zdążyć obejrzeć spotkania swojego partnera, więc trzeba było ich uspokoić, żeby przypadkiem nie zaatakowali Japonii. Jeżeli ktoś myśli, że to jednostkowy przypadek, a Taylor Swift jest przeceniana, to pragnę poinformować, że gdy w 2018 r. poprosiła o dopisanie się do list wyborców, to na jej apel odpowiedziało 160 tysięcy osób. We wrześniu zeszłego roku w ramach obchodów Krajowego Dnia Rejestracji Wyborców Swift umieściła prośbę o rejestrację i tego samego dnia zarejestrowało się 35 tysięcy nowych wyborców, głównie najmłodszych. Już teraz mówi się, że jest jedną z najbardziej wpływowych osób w USA i jej poparcie może mieć olbrzymie znaczenie w tegorocznych wyborach.