Taylor Swift truje środowisko i grozi ludziom, którzy o tym mówią. Zgadnijcie, kto stanął w jej obronie

Ekipa PR-owa artystki tłumaczyła, że jej samolot wypożyczany był innym, więc udział Swift w zatruwaniu środowiska „na głowę” był pewnie nieco mniejszy. Gdyby ktoś uwierzył w to mętne wyjaśnienie – bo przecież oczywistym jest, że w większości przypadków celebryci mają w nosie troskę o środowisko i liczy się wyłącznie ich wygoda, więc i tak wylatała w rok więcej, niż my przez całe życie – to ujawnione w 2023 r. dane musiałyby tę osobę wyjątkowo zmartwić. Obliczono, że latając do swojego chłopaka Taylor Swift w zaledwie trzy miesiące odpowiadała za emisję 138 t dwutlenku węgla.