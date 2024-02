Koniec największego polskiego truciciela przyklepany. Wiemy, co zastąpi węgiel

Jak ma wyglądać transformacja Bełchatowa? Do 2026 r. zakończyć ma się wydobycie węgla w polu Bełchatów, zaś w polu Szczerców - do 2038 r. Do końca grudnia 2030 r. ma zostać zgłoszone wyłączenie jednego z bloków elektrowni, a do 2036 r. wyłączone mają zostać kolejne. To wszystko sprawi, że do 2030 r. spadnie emisja dwutlenku węgla z 30,1 mln ton do 6,9 mln ton. Rzecz jasna mniej będzie się produkować przez to prądu. W 2020 r. było to 27,4 TWh, a w 2030 r. ma być już tylko 6,9 TWh. Spadnie też wydobycie – cztery lata temu wyniosło 34,8 mln ton, natomiast cel na 2030 r. to 8,4 mln ton.