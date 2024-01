Elektrownia jądrowa w Polsce powstanie, ale w innym miejscu? To byłaby katastrofa

Elektrownia Jądrowa Żarnowiec: wielkie plany, problemy z realizacją, ekologiczno-naukowe spory, a w końcu pozbycie się cennych rzeczy za niewielkie pieniądze. Niestety, dziś możemy tylko gdybać, co by się stało, gdyby elektrownię udało się dokończyć lub gdyby nie doszło do wybuchu w Czarnobylu. Niewykluczone, że pod względem transformacji energetycznej bylibyśmy w zupełnie innym miejscu niż teraz. Najbardziej w całej tej opowieści szkoda ludzi, bo Żarnowiec to historia niezwykle zdolnych inżynierowych, którzy poświęcili swoją naukową karierę na szkolenie się do pracy przy reaktorze, a na końcu zostali z niczym.