Tu miała powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa. Po latach zaniedbań wreszcie popłynie zielona energia

Rodzimi naukowcy powtarzali, że zastosowana u nas technologia jest znacznie bezpieczniejsza. Ba, przeprowadzano symulacje, z których wynikało, że popełniono te same błędy co w Czarnobylu, to tragedii by nie doszło. Po prostu reaktor sam by się zatrzymał i wyłączył. Opinia publiczna była jednak nieprzekonana, w szczególności na Pomorzu dochodziło do protestów przeciwko budowie. W 1989 r. podjęto decyzję o wstrzymaniu budowy, rok później Żarnowiec przeszedł w stan likwidacji.