Sadzenie nowych drzew może bardziej zaszkodzić niż pomóc środowisku. Najnowsze badanie nie pozostawia złudzeń

Chociaż oczywiście plantacje te mogą być cenne z ekonomicznego punktu widzenia, co absolutnie nie jest niczym złym, zwykle jednak wiążą się one z dość niskim poziomem różnorodności biologicznej. Za przykład takiej sytuacji jest podawana znajdująca się w Brazylii sawanna Cerrado, gdzie 40 proc. wzrost pokrywy drzewnej doprowadził do zmniejszenia różnorodności roślin i mrówek, które są kluczowe dla zdrowia każdego ekosystemu, w którym żyją, o około 30 proc.