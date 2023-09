Gdzie sadzić drzewa? Odpowiedź mamy z... kosmosu

Instytucja ta wykorzystuje zebrane przez NASA dane do śledzenia przepływów dwutlenku węgla w atmosferze i oceny tego, które miejsca są najlepsze do sadzenia nowych drzew, tak by jak najwięcej węgla mogło zostać przez nie wchłonięte. Władze stanu mają zamiar posadzić i utrzymać 5 milionów rodzimych drzew do 2031 r. Ma to doprowadzić do zmniejszenia zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla o 60 proc. w porównaniu z poziomami z 2006 r.