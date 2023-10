4 października. To już dzisiaj usmażą nam mózgi. Ale dlaczego ludzie w to wierzą?

Problem w tym, że to wcale nie odpowiada na pytanie, dlaczego ludzie wierzą w to, że 4 października telefony dostaną sygnał, aby w końcu nas zabić. Bo te teorie są po prostu głupie i wcale nie sprawiają, że żyje się łatwiej i przyjemniej. Naprawdę nie potrafię znaleźć wyjaśnienia, które byłoby choć trochę zadowalające. Wszelkie próby prowadzą zaś do przykrych wniosków. Możemy zgodzić się co do tego, że brakuje zaufania do rządów, naukowców, mediów i ekspertów, ale przecież nie ma nadziei na to, że będzie lepiej. Takich 4 października jest przed nami jeszcze bardzo wiele.