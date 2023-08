Stąd wiemy że jest okrągła. Oto kilka sposobów, żeby samemu się o tym przekonać

To sprawia, że grawitacja zawsze przyciąga wszystko, co znajduje się na powierzchni kuli, prostopadle w dół, w kierunku środka kuli. Dzieje się tak zawsze, niezależnie od tego, gdzie na powierzchni kuli znajduje się obiekt. Jednocześnie, ze względu na kształt kuli, bez względu na to, gdzie się na niej znajdujemy, od jej środka dzieli nas zawsze ta sama odległość, czego skutkiem jest to, że w każdym jej punkcie na powierzchni przyciąga nas ona z taką samą siłą.