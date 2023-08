Mogliśmy zabić życie na Marsie. Nawet nie zauważyliśmy, że je odkryliśmy

A teraz zapytajmy, co by się stało, gdybyś wylał wodę na te przystosowane do suchości drobnoustroje. Może to je przerosło? Technicznie rzecz biorąc, powiedzielibyśmy, że je nadmiernie nawodniliśmy, ale mówiąc prościej, byłoby to bardziej jak ich utopienie. To byłoby tak, jakby obcy statek kosmiczny znalazł cię wędrującego po pustyni na wpół martwego, a twoi niedoszli wybawcy zdecydowali: "Ludzie potrzebują wody. Wrzućmy człowieka na środek oceanu, aby go uratować!" To też by nie zadziałało

- tłumaczy Dirk Schulze-Makuch.