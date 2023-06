Mars, jakiego wcześniej nie widzieliśmy. Tak wyglądają lato i zima na Czerwonej Planecie

Sonda MAVEN należąca do NASA została wystrzelona w 2013 roku z misją badania górnej atmosfery, jonosfery i interakcji Marsa ze Słońcem. Celem misji jest zrozumienie, jak Mars stracił swoją atmosferę miliony lat temu. Aby to zrobić, sonda używa instrumentu o nazwie Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS), który widzi planetę w świetle ultrafioletowym (o długości fali krótszej niż światło widzialne). NASA opublikowała właśnie dwa zdjęcia wykonane przez IUVS. Zostały one zrobione w 2022 i 2023 roku, kiedy planeta znajdowała się blisko przeciwległych krańców swojej eliptycznej orbity.