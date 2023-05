Mars ma w środku radioaktywny piec. Główne źródło ciepła Czerwonej Planety to uran i spółka

Naukowcy oszacowali, że od 50 do 70 procent tych pierwiastków znajduje się w skorupie Marsa. To oznacza, że skorupa ma duży wpływ na temperaturę wnętrza planety. Może to też tłumaczyć, dlaczego w niektórych regionach wnętrza Marsa mogą nadal zachodzić procesy topnienia.



Znajomość źródeł ciepła na Marsie jest ważna dla zrozumienia jego ewolucji termicznej i geologicznej. Ciepło wpływa na ruchy płyt tektonicznych, aktywność wulkaniczną i cykl wody na planecie. Wszystkie te czynniki mają znaczenie dla możliwości istnienia życia na Marsie.