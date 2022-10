Marsjańskie życie musiało zejść pod ziemię. Z własnej winy

Cała powyższa teoria jest oczywiście jedynie spekulacją. Gdyby jednak okazało się, że tak właśnie wyglądała historia życia na Marsie, to oznaczałoby jedno: życie nie zawsze stara się czynić sobie życie sobie poddanym. Czasami to właśnie samo życie może być źródłem procesów, które sprawiają, że środowisko naturalne dla tego życia staje się niezdatne do życia, co z kolei prowadzi do zniknięcia życia z powierzchni takiej planety.