Paradoksalnie za niszczenie śladów życia odpowiedzialne jest to, co umożliwia jego istnienie czyli woda. Woda bowiem w połączeniu z nadchloranami i wiatrem słonecznym docierającym do powierzchni planety mogła przyspieszać rozpad aminokwasów. Do takich wniosków doszli naukowcy, którzy w ramach swoich badań wymieszali aminokwasy z symulowanym regolitem marsjańskim, a następnie zamknęli je w próżniowych pojemnikach, które symulowały rzadką atmosferę marsjańską. Próbki następnie przechowywano w temperaturach zbliżonych do tych, jakie panują na Marsie i wszystkie wystawiono na działanie wysokoenergetycznego promieniowania gamma, które miało emitować promienie kosmiczne uderzające w powierzchnię Marsa. Badacze wskazują, że poszukiwania śladów życia tym samym powinny skupić się na stosunkowo niedawno (w ciągu np. ostatnich 10 milionach lat) odsłoniętych wychodniach, np. w wyniku uderzenia jakiejś kosmicznej skały, która mogła wybić nieco głębszy krater na powierzchni Marsa.