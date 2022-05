Łazik Curiosity stanął u wrót marsjańskiego kompleksu podziemnego. Kto tam mieszka?

Na jednym z ostatnio przesłanych na Ziemię zdjęć wykonanych przez łazik Curiosity można zobaczyć strukturę, która na pierwszy, a nawet na drugi rzut oka wydaje się przypominać wycięte w skale wejście do groty, tudzież jaskini marsjańskiej. Co więcej, nie jest to jedynie dziura w skale, bowiem wydaje się mieć idealnie proste ściany. Można nawet pomyśleć, że w końcu oto przypadkiem znaleźliśmy jedno z wejść do podziemnego miasta, w którym schowali się Marsjanie, kiedy zobaczyli, że ich planetę zaczynają odwiedzać dziwne statki kosmiczne, satelity i roboty z innej planety.