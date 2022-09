Jeżeli jednak łazik Perseverance będzie odkrywał tak obiecujące próbki gruntu marsjańskiego jak teraz, możemy być spokojni o to, że NASA jednak nie zrezygnuje z programu Mars Sample Return i faktycznie za 10 lat naukowcy na Ziemi będą mogli sprawdzić, czy w lipcu 2022 roku łazik faktycznie natrafił na próbki dawnego życia marsjańskiego. Jeżeli wynik badań byłby pozytywny, to okazałoby się, że mamy do czynienia z jednym z najdonioślejszych odkryć w historii ludzkości. To co, trzymamy kciuki przez najbliższe 12-13 lat?