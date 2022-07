Marsjański łazik zobaczył coś nieprawdopodobnego. Wygląda jak spaghetti

Tak naprawdę nie wiem, jak nazwać to co widzę na zdjęciu. Na pewno nie jest to skała. Na pierwszy rzut oka jednym przypomina korzenie jakiejś niewielkiej rośliny, innym przypomina spaghetti, a jeszcze innym kłębek psiej sierści. Wszystko to zwykłe przedmioty, ale akurat na Marsie raczej nie powinny występować.