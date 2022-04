Ależ fantastyczne zdjęcia! Dron Ingenuity fotografuje szczątki na Marsie

Kapsuła ochronna łazika uderzyła w powierzchnię Marsa z prędkością 126 km/h. Mimo to szczegółowe zdjęcia wykonane przez Ingenuity pozwoliły naukowcom ustalić, że podczas lotu przez atmosferę nie doszło do rozdarcia czaszy spadochronu, ani do przerwania żadnej z 80 lin łączących spadochron z osłoną łazika.