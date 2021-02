To nie jest science-fiction. Łazik Perseverance nagrał pierwszy w historii film na Marsie

249 interakcji

Budowali napięcie, obiecali, że będzie dobrze i dowieźli. Podczas konferencji prasowej inżynierowie z NASA zaprezentowali nie tylko pierwsze wysokiej jakości zdjęcia wykonane przez łazik Perseverance, ale także, a może przede wszystkim, pierwszy film przedstawiający lądowanie łazika na powierzchni Czerwonej Planety.

Łazik Perseverance to najnowszy największy i najbardziej zaawansowany łazik, który 18 lutego, po siedmiu miesiącach lotu wylądował bezpiecznie w kraterze Jezero na Marsie. Ostatnie siedem minut lotu spędził w atmosferze marsjańskiej, gdzie samodzielnie musiał wyhamować prędkość z 19 000 km/h do zera i miękko wylądować na powierzchni planety. To już piąty amerykański i jednocześnie piąty w ogóle łazik na Marsie.

Zważając na to, że Perseverance w dużej mierze bazuje na sprawdzonej konstrukcji łazika Curiosity, który od 8 lat przemierza okolice góry Aeolis Mons w innej części Marsa, można śmiało zakładać, że także i Perseverance będzie przemierzał pustkowia przez kolejną dekadę.

Pierwsze nagranie wideo z Marsa!

Tym razem jednak łazik został wyposażony w świetne kamery, które będą przez kolejne lata dostarczać rewelacyjnych zdjęć powierzchni planety.

Podczas dzisiejszej konferencji naukowcy z zespołu misji przedstawili pierwsze w historii nagranie przedstawiające lądowanie łazika na powierzchni Marsa. Choć dotychczas mieliśmy okazję wielokrotnie oglądać panoramy marsjańskie, to nigdy dotąd nie widzieliśmy nagrania w takiej jakości. Choć od wielu lat obserwuję spływające na Ziemię zdjęcia z różnych sond kosmicznych (Cassini, New Horizons, Rosetta) i łazików (Sojourner, Opportunity, Spirit i Curiosity), to nic jak dotąd nie zrobiło na mnie tak dużego wrażenia. Zresztą, nie ma co tego opisywać - zobaczcie sami. W skrócie: 30 GB danych i kilkadziesiąt tysięcy zdjęć. Oto co otrzymaliśmy.

Choć ostatnio Mars stał się na swój sposób oklepany, to dzisiaj nabrał zupełnie nowych kolorów. Z pewnością będziemy dla Was śledzili postępy łazika w nadchodzących miesiącach i latach, aby dzielić się co ciekawszymi materiałami, a jest na co czekać.

