Niesamowita wizualizacja od NASA. Tak daleko jeszcze nie byliśmy

Wizualizacja skupia się na bardzo małym fragmencie tzw. Extended Groth Strip, czyli regionie pomiędzy gwiazdozbiorami Wielkiej Niedźwiedzicy i Wolarza. Jest to ogromny obszar kosmiczny, który zawiera około 100 tysięcy galaktyk. Jednak w tym przelocie widzimy tylko około 5 tys. z nich, więc nie jest to nawet pełny obraz. Ale co jest fascynujące i niesamowite w tej wizualizacji, to to, gdzie się ona kończy.