Przełomowe odkrycie w poszukiwaniu życia w kosmosie. Teleskop Webba dostrzegł coś niespodziewanego

To zdjęcie wykonane przez kamerę Webba NIRCam (Near-Infrared Camera) pokazuje część Mgławicy Oriona. Jest to obszar, w którym energetyczne światło ultrafioletowe z Gromady Trapez - znajdującej się poza lewym górnym rogiem - oddziałuje z gęstymi obłokami molekularnymi. Energia promieniowania gwiezdnego powoli powoduje erozję co ma ogromny wpływ na cząsteczki i skład chemiczny dysków protoplanetarnych, które utworzyły się wokół nowo narodzonych gwiazd.