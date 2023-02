Teleskop Webba ujawnił ukrytą sieć w galaktykach. Oko Saurona robi wrażenie

Kosmologia zajmuje się wszechświatem jako rojowiskiem galaktyk. To z nich zbudowana jest struktura wszechświata i to dlatego wiedza o nich jest tak ważna dla naukowców. Dzięki NASA i teleskopowi Webba kolejny raz możemy się przekonać, że wiedza o kosmosie jest też piękna i działa mocno na wyobraźnię.



Naukowcy korzystający z należącego do NASA Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba po raz pierwszy, z niespotykaną dotąd rozdzielczością, przyglądają się powstawaniu gwiazd, gazu i pyłu w pobliskich galaktykach. Obserwacje prowadzone są w zakresie fal podczerwonych. To dzięki temu możemy zobaczyć to, co jest niewidoczne dla naszego oka - strukturę galaktyki.