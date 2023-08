Łazik znalazł na Marsie dziwne sześciokąty. Wiadomo, co kryje się w pradawnym błocie

Chociaż, co oczywiste, woda jest niezbędna do życia, sama jej obecność nie wystarczy. Potrzebna jest odpowiednia równowaga - wody nie może być ani zbyt wiele, ani zbyt mało. Warunki, które są w stanie podtrzymać istniejące już życie drobnoustrojów, nie są takie same jak warunki, które, według naukowców, są niezbędne do zaistnienia reakcji chemicznych, które mogą prowadzić do powstanie życia. Kluczowe są tutaj właśnie cykle mokro-suche, które kontrolują stężenie substancji chemicznych, które zasilają podstawowe reakcje prowadzące do powstawania polimerów. Są one cząsteczkami uważanymi za chemiczne bloki konstrukcyjne życia, jakie znamy.