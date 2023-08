Nowe wiadomości z Marsa. Planeta się kołysze, bo jej jądro chlupocze

Ale to nie wszystko. Badania sondy InSight pozwoliły również wykryć po raz pierwszy to, jak Mars chwieje się na swojej osi. To zjawisko nazywa się nutacją i jest spowodowane przez "chlupotanie" jego stopionego metalicznego rdzenia. Nutacja Marsa wynosi około 10 cm i ma okres około 2 lat. To kolejny dowód na to, że wnętrze Marsa jest bardzo aktywne i dynamiczne.