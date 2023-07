Czy na Marsie jest życie? Sonda NASA odkrywa różnorodną materię organiczną na Czerwonej Planecie

Łazik NASA Perseverance odkrył na Marsie różnorodną materię organiczną, która może świadczyć o dawnej zdatności planety do życia. Badania pokazują, że związki chemiczne zawierające węgiel występują na powierzchni Czerwonej Planety w różnych formach i miejscach. Niektóre z nich mogą mieć związek z obecnością wody na Marsie w przeszłości. To ważne odkrycie, które przybliża nas do odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie.