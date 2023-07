Pączek na Marsie. Takiego zdjęcia jeszcze nie było

Kolejnym dziwnym obiektem na Marsie jest coś, co wygląda jak spleciony makaron lub sznurek. Zdjęcie tego przedmiotu zostało zrobione przez łazik Perseverance w lipcu 2021 roku. Zespół Perseverance doszedł do wniosku, że to prawdopodobnie kawałek siatki, który został porwany przez wiatr z miejsca katastrofy systemu EDL (entry, descent and landing), który dostarczył łazik na powierzchnię Marsa i potem odleciał na bezpieczną odległość. Mars ma dość silne wiatry, które mogły rozrzucać niektóre szczątki na sporym obszarze.