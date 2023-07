To prawda, że cała historia świetnie ilustruje jak działa to, co nazywamy nauką i procesem naukowym. Opanowanie i nieuleganie euforii. Dociekliwość i mozolne eliminowanie błędnych rozwiązań. W trakcie poszukiwań źródła perytonów sprawdzano, czy biorą się one z podgrzewania w mikrofalówce np. wody, lub innych substancji. Ich poszukiwania przypominały nieco filmiki, jakie można znaleźć na youtube, gdzie poszukujący mocnych wrażeń wkładają różne przedmioty do mikrofalówek i filmują cały proces w oczekiwaniu na (nieraz naprawdę wybuchowe) rezultaty. Skrupulatne sprawdzanie wszystkich ewentualności i akceptacja wyników, bez względu na to, czy są one zgodne z oczekiwaniami, czy nie.