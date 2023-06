Dostali zdjęcia z Marsa i poszli po kredki. Oto niesamowita historia pierwszych kolorowych fotografii planety

Sonda wysłana przez NASA pomyślnie dotarła do Czerwonej Planety i wykonała jej zdjęcia, które zostały przesłane na Ziemię. Nikt jednak nie mógł ich zobaczyć. Nie tylko widzowie telewizji czy czytelnicy magazynów naukowych i gazet. Nawet naukowcy z NASA nie mieli jeszcze sposobu, by szybko przetworzyć sygnał otrzymany od Marinera 4 tak, by ujrzeć, jak wygląda przesłane przez niego w ten sposób zdjęcie. Po latach oczekiwań i niepowodzeniu, któremu winna była awaria osłony kamery sondy Mariner 3, teraz, kolejny wysłannik ludzkości - Mariner 4 sfotografował Marsa i z sukcesem przesłał na Ziemię pakiet danych zawierających obrazy.



