Przykro mi, ale duchy nie istnieją. Naukowe wyjaśnienia zjawisk paranormalnych są ciekawsze niż historie o duchach

Pomimo tego, że nauka posiada ogromny arsenał do wyjaśniania i opisywania świata wokół nas, relacje o rzekomo „nadprzyrodzonych” zjawiskach raczej nie znikną. Są częścią ludzkiej natury od zawsze. To pewien mechanizm tłumaczenia sobie tego co nieznane i niezrozumiałe. Czasami to nasz mózg płata nam figle w zetknięciu z określonym promieniowaniem lub częstotliwościami. Warto o tym pamiętać i nie wpadać w panikę, kiedy spotkacie na swej drodze ducha!