Prąd z kosmosu. To przyszłość naszej planety

Energia słoneczna to jedno z najbardziej obiecujących źródeł odnawialnej energii, które może pomóc Wielkiej Brytanii osiągnąć cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Według niektórych raportów energia słoneczna mogłaby dostarczać do 10 GW energii elektrycznej rocznie do 2050 roku, co stanowiłoby około jednej czwartej obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną w tym kraju.