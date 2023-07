Podręczniki do kosza? Życie na Ziemi miało powstać zupełnie inaczej

Od dekad dominuje teoria naukowa dotycząca prekambryjskiej eksplozji Avalonu. Chodzi o okres miedzy 685 a 800 milionami lat temu. Dzięki napływowi tlenu proste organizmy wielokomórkowe miały się wtedy masowo namnażać w ziemskich oceanach. Według dominującej do tej pory teorii miało to doprowadzić do wzrostu tempa ewolucji, co w efekcie dało początek bardziej złożonym formom życia.