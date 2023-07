Znaleźli w oceanie 50 magnetycznych kul. Naukowiec z Harvardu mówi, że pochodzą od obcych

Pamiętacie dziwny obiekt o nazwie Oumuamua, który był pierwszą zaobserwowaną planetoidą pochodzącą spoza naszego układu planetarnego? Podłużny obiekt o trudnej, (co nie oznacza niemożliwej!) do wyjaśnienia trajektorii doprowadził do szerzenia się wielu teorii na temat sond wysłanych przez obcą cywilizację itd. Jednym z naukowców, którzy propagowali taki pogląd był Avi Loeb.