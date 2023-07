Ten obiekt na orbicie Ziemi rozpala zwolenników teorii spiskowych. Nie uwierzysz, co to jest

Doktor Gorman przytacza jeszcze jedno spostrzeżenie dotyczące rzekomego wieku obiektu o nazwie Dark Knight. Jeśli rzeczywiście miałby on mieć aż 13 000 lat, jak uważa wielu, w jaki sposób miałby utrzymywać się tam długo bez zapasów paliwa ani żadnych widocznych silników napędowych? Oczywiście, można odpowiedzieć, że obcy na pewno znaleźli na to sposób. Jak się okazuje, jedno na temat obiektu ochrzczonego jako Dark Knight jest pewne: każdy wierzy w to co chce i niektórych żadne fakty nie są w stanie przekonać.