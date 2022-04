Naukowcy udowodnili: jesteś religijny = łykasz teorie spiskowe. Amen

Jeśli wierzysz, że światem rządzi Klub Bildberg, za pandemię odpowiadają koncerny farmaceutyczne pod przewodem Billa Gatesa, a 11 września to sprawka CIA, to prawdopodobnie chodzisz też w niedzielę do kościołJeśli wierzysz, że światem rządzi Klub Bildberg, za pandemię odpowiadają koncerny farmaceutyczne pod przewodem Billa Gatesa, a 11 września to sprawka CIA, to prawdopodobnie chodzisz też w niedzielę do kościoła, odmawiasz różaniec i trzymasz w domu święte obrazki. Naukowcy udowodnili, że religijność sprzyja podatności na teorie spiskowe.