UFO - dlaczego zawsze pojawiają się w USA?

Innym samolotem skonstruowanym w technologii latającego skrzydła był opracowywany w USA Northrop YB-35. Prace nad tym bombowcem dalekiego zasięgu rozpoczęły się w 1941 r. i trwały przez całą wojnę, a pierwsze jego prototypy zaczęły loty testowe w 1946 r. Został on następnie zastąpiony przez konwersję na napęd odrzutowy jako YB-49. Patrząc na ilustracje wspomnianych statków powietrznych łatwo zauważyć ich podobieństwo do tego, co opisywał Arnold. Nie będzie też wielkim nadużyciem, jeśli założymy, że pilot mógł być pod wpływem stresu spowodowanego niecodziennym zdarzeniem i błędnie zinterpretować to, co widział.