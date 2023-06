Upadek z nieba. Niezwykłe historie ludzi, którzy bez spadochronu wypadli z samolotu i przeżyli

3 stycznia 1943 roku Magee i jego załoga mieli za zadanie zbombardować niemieckie magazyny torped w Saint-Nazaire we Francji. Podczas misji ich samolot został trafiony przez artylerię przeciwlotniczą i stanął w płomieniach. Magee próbował się dostać do swojego spadochronu i wyskoczyć, ale okazało się, że został on zniszczony przez pociski. Gdy szukał innego wyjścia, druga salwa przebiła kadłub samolotu, a następnie myśliwiec ostrzelał go z karabinu maszynowego. Magee stracił przytomność i został wyrzucony z samolotu.