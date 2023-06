Samolot sam się zestrzelił. W historii lotnictwa były dwa takie przypadki

21 września 1956 roku doszło do niecodziennego zdarzenia w historii lotnictwa. Samolot myśliwski Grumman F-11 Tiger, należący do amerykańskiej marynarki wojennej, został uszkodzony przez własne pociski, które wystrzelił podczas testów nad Atlantykiem. Pilot zdołał się katapultować, ale samolot spłonął. Co się stało i dlaczego?