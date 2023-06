Bombowce nie do zatrzymania. Samoloty, które były napędzane przez reaktor jądrowy

Lata 50. XX wieku to szalony czas, w którym energię atomową starano się wykorzystać na najróżniejsze sposoby. Jednym z takich pomysłów był projekt SLAM czyli skrót od Supersonic Low Altitude Missile (naddźwiękowy pocisk lecący na niskiej wysokości). Był to dron napędzany reaktorem jądrowym, który miał rozrzucać bomby atomowe na terenie Związku Radzieckiego. Dodatkowo jego radioaktywne spaliny miały zanieczyszczać ogromne połacie terenu.



Na tym jednak nie poprzestano. Konstruktorzy chcieli umieścić reaktory także na pokładzie samolotów. Takie projekty samolotów z reaktorem jądrowym jako napędem istniały zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Związku Radzieckim w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Były to Convair X-6 i Tu-119. Oba były oparte na istniejących bombowcach: amerykańskim Convair B-36 Peacemaker i radzieckim Tupolew Tu-95 Bear. Oba były przeznaczone do przenoszenia broni atomowej i miały być zdolne do atakowania dowolnego celu na świecie.