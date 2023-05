Jeśli rzeczywiście doszło do wybuchu nuklearnego nad Oceanem Indyjskim, to kto mógłby za niego odpowiadać? Administracja amerykańska nigdy nie przedstawiła ostatecznych i oficjalnych dowodów na to, co zarejestrował satelita Vela. Jednak wiele źródeł i ekspertów wskazywało na możliwą współpracę Izraela i Republiki Południowej Afryki w dziedzinie broni atomowej.