Szpiegował amerykański lotniskowiec i rozbił się o fale. W Rosji nie można było o tym mówić

Zazwyczaj samolot rozpoznawczy robił kilka przelotów nad okrętem i odlatywał. Niestety, manewry radzieckich lotników były bardzo niebezpieczne. Choć z boku takie popisy mogą wyglądać efektownie, to tak naprawdę jest to igranie z życiem wielu ludzi. W tym przypadku załoga sowieckiego Tu-16 przelatywała tuż nad amerykańskim lotniskowcem, nad którym latały śmigłowce i z którego startowały samoloty, co w każdej chwili mogło zakończyć się zderzeniem w powietrzu.