Rosyjski myśliwiec niemal strącił polski samolot. Niebezpieczne spotkanie nad Morzem Czarnym

Polski samolot to Turbolet L-410, należący do I Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa Straży Granicznej w Gdańsku. To jedna z dwóch takich maszyn służących w Straży Granicznej od 2020 roku i stacjonujących na co dzień w bazie lotniczej służby w Gdańsku-Rębiechowie. Samolot jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt do obserwacji i monitorowania granic z powietrza.