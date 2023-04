Co się stanie, gdy samolot zderzy się z ptakiem? Tak konstruktorzy ratują życie pasażerów

Oprócz tego silniki muszą być zdolne do pracy z mocą co najmniej 50 proc. przez okres do 14 minut po uderzeniu bez zapalenia się i wyłączenia silnika. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli oba silniki zostaną uszkodzone przez duże ptaki, które trafią do środka, mogą one zapewnić łączny ciąg odpowiadający przynajmniej jednemu silnikowi, co jest więcej niż wystarczające do powrotu na lotnisko.