Czeka nas wojna w kosmosie. Te kraje już się do niej przygotowują

To, ile i jakich satelitów i innych pojazdów dany kraj posiada na orbicie i co jest w stanie dzięki nim zrobić. W każdym konflikcie jedną z najważniejszych rzeczy jest element zaskoczenia i ewentualna wiedza o planowanych ruchach przeciwnika. W dzisiejszym świecie nie ma chyba równie użytecznego narzędzia do tego, by zdobyć przewagę nad wrogiem zanim dojdzie do bezpośredniej wymiany ognia, jak satelity.