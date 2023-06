Oto nowe samoloty dla Wojska Polskiego. Właśnie wyjechały z fabryki

Polska zamówiła 48 samolotów FA-50 w dwóch wariantach: 12 maszyn w obecnie dostępnej konfiguracji (FA-50) i 36 maszyn w konfiguracji dostosowanej do wymagań polskich sił powietrznych (FA-50PL). Pierwsze 12 samolotów ma być dostarczonych do Polski w 2023 roku, a pozostałe 36 samolotów ma być dostarczonych do końca 2028 roku. Umowa na zakup FA-50 została podpisana we wrześniu 2022 roku i jest warta około 3 miliardów dolarów. Umowa obejmuje także pakiet szkoleniowy i logistyczny dla polskich pilotów i personelu naziemnego.